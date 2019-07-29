СМИ: у побережья Чили проводится операция по ликвидации крупного разлива топлива

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Масштабная операция по ликвидации разлива нефтепродуктов проводится в районе чилийского острова Гуарельо, расположенного в 250 км от южного побережья страны. Там в результате аварии на терминале чилийской горнодобывающей и сталелитейной компании CAP в море попало около 40 тыс. литров дизельного топлива, сообщило агентство EFE.

В район бедствия прибыли два судна, которые ведут работы по устранению загрязнения. Им уже удалось собрать 15 тыс. литров загрязненной воды.

Утечка произошла во время перекачки топлива на одном из объектов САР, находящемся в непосредственной близости от острова. Причины аварии пока не установлены, ведется расследование.

Международная природоохранная организация Greenpeace уже назвала произошедшее "экологическим кризисом", чреватым "весьма серьезными последствиями" для очень богатой в этом районе морской фауны. Там, в частности, обитают дельфины и киты. Greenpeace призвала чилийские власти к мобилизации "всех материально-технических и человеческих ресурсов для скорейшей ликвидации последствий утечки". Организация также потребовала от САР предоставления "полной и подробной информации о причинах и масштабах аварии".

На острове Гуарельо находятся месторождения известняка, разработку которых ведет САР. На объекте работают 40 человек, занимающихся добычей и погрузкой минерала на суда.