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Специалисты МАК приступили к расследованию причин крушения гидросамолета в Подмосковье

Lake 250 Renegade разбился 27 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья, где погибли два человека. Об этом в понедельник говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

27 июля легкомоторный гидросамолет Lake 250 Renegade, вылетевший из аэродрома Новинки, задел линии электропередачи и потерпел крушение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку происшествия. По ее данным, на борту самолета находились два человека, они погибли.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ошибка пилота рассматривается среди основных версий падения гидросамолета в Оку. Источник также сообщил, что, по предварительной информации, он мог принадлежать аэроклубу и, возможно, выполнял учебно-тренировочный полет.

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