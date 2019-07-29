Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл около 500 населенных пунктов

"За последнее время задымление от лесных пожаров было зафиксировано в 24 регионах, в дыму находились порядка 500 населенных пунктов. В некоторых из них ситуация улучшилась, в некоторых регионах, таких как Иркутская область, Алтайская край и Бурятия, дымка сохраняется", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России оказались в зоне задымления из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в медицинских и экстренных службах.

Ранее первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. "Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов", - рассказал он. Чуприян добавил, что тушение лесных пожаров в труднодоступных районах всегда было убыточным. "Есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся только в зоне досягаемости авиации. Но у нас сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание [этой] помощи", - подчеркнул он.

По оценке МЧС сейчас сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров, общая площадь которых составляет около 3 млн га, недостаточно. В связи с этим принято решение об увеличении группировки по тушению пожаров, в том числе Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России. "Стоит задача в ближайшее время локализовать и ликвидировать пожары", - подчеркнул Чуприян.

Ранее жители сибирских регионов стали собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Красноярском крае и Якутии.