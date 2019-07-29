В Ереване заявили о нарушениях режима прекращения огня со стороны Баку

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении в понедельник выступило с заявлением о нарушениях режима прекращения на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, вследствие чего погиб один и ранены двое военнослужащих армянских вооруженных сил. Об этом говорится в распространенном пресс-секретарем МИД республики Анной Нагдалян заявлении.

"С 27 по 28 июля азербайджанские вооруженные силы с использованием снайперов прибегли к провокационным действиям, в результате чего погиб военнослужащий Арман Булгадарян, ранены еще двое солдат. Преднамеренные и провокационные действия Азербайджана противоречат обязательствам этой страны по соблюдению и укреплению режима прекращения огня, которые были констатированы в ходе встречи глав государств 29 марта в Вене", - говорится в заявлении Нагдалян.

По словам пресс-секретаря МИД Армении, "подобные действия накаляют обстановку, вся ответственность за последствия ложится на азербайджанскую сторону".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.

Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года.