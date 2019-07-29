Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированной акции в Москве 27 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (1 часть статьи 318 УК РФ) возбуждено в отношении задержанного на акции мужчины. Он кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан и в настоящее время находится в ОМВД по Мещанскому району. "Сотрудник ОМОНа Росгвардии является потерпевшим по данному уголовному делу", - сказал источник.

Кроме того, по словам источника, задержанному мужчине грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.