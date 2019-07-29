Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова продлили на три месяца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила адвокат подозреваемого Анна Котова.

На эту тему

"Конькову продлили срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 октября", - сказала собеседница агентства.

3 июня Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля.

По версии следствия, Коньков, управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин и другие пока неустановленные лица похитили вверенные экс-губернатору бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенных средств составила порядка 700 млн рублей. Эта группа компаний владела обанкротившимся "Ивановским бройлером".