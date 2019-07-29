В двух регионах Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Красноярского края, Иркутской области и частично - в Бурятии. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Бурятии. Больше всего пожаров зарегистрировано в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области", - сказали в ведомстве.

Общая площадь пожаров на этих территориях составляет около 3 млн га. Это привело к задымлению в городах соседних регионов. Ведется мониторинг экологической обстановки, отметили в МЧС.