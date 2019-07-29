СМИ: в результате ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на понедельник вблизи города Плевля в Черногории. Как сообщает канал RTCG, в результате ДТП пострадал 41 человек.

В больницу города Плевля доставлены 26 человек. Двое - водитель автобуса и автомобиля - получили тяжелые ранения. Сообщается, что автобус после столкновения с автомобилем съехал в кювет.

Автобус следовал из черногорского Никшича в сербский Врбас. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории. Несколько десятков жителей Плевли пришли ночью к больнице, чтобы сдать кровь.

Причины инцидента выясняются.

С началом турсезона на Балканах резко возросло число ДТП. На трассах Сербии только за последнюю неделю погибли девять человек.