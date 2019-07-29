В Приамурье из-за паводка за день эвакуировали еще 280 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Около 280 человек эвакуировано за день из-за паводков в Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 - дети, у родственников - 869 человек, в том числе 303 ребенка.

"За прошедший день воздушными судами авиабазы было доставлено тонна продуктов питания, 950 литров воды, 200 литров ГСМ в пострадавшие населенные пункты. Эвакуировано 280 человек, из них 126 - дети", - говорится в сообщении.

Как уточняется, эта информация была озвучена на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое в понедельник провел губернатор Приамурья Василий Орлов. Также здесь рассмотрели паводковую обстановку в регионе, вопросы борьбы со стихией, эвакуации жителей, функционирования ПВР.

"Сегодня мы работали в Свободном и Свободненском районе, основная проблема - это нежелание людей покидать свое жилье, эвакуироваться. Это при том, что люди понимают, что когда вода зайдет в населенный пункт, вывезти их будет гораздо сложнее, придется задействовать авиацию, что создаст дополнительную нагрузку. Мы осмотрели ПВР, все они соответствуют требованиям, людям в них комфортно. Также необходимо заранее решать вопросы по обеспечению безопасности скота в селах - зачастую граждане остаются в населенных пунктах именно потому, что не хотят оставлять животных без присмотра", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Орлов призвал активнее убеждать людей покидать свои дома, привлекать для этого полицию и сотрудников Росгвардии. О текущей паводковой ситуации доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский. По его словам, в регионе продолжают оставаться подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района.

"На территории района продолжаются эвакуационные мероприятия. За сутки эвакуировали 161 человека в город Свободный. 20 детей из Красноярово направили в спортивный лагерь в Свободном", - приводятся в сообщении слова и. о. главы Мазановского района Раисы Шафиковой.