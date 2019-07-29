СК возбудил дело об убийстве после смерти экс-чемпиона России по кикбоксингу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко, тело которого с огнестрельным ранением головы было обнаружено 27 июля в воде реки Мойки в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе главка СК РФ по городу.

"Уголовное дело возбуждено по статье [105 УК РФ] "Убийство". Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство", - сказали в управлении.

В СК пояснили, что уголовное дело по данной статье было возбуждено для установления "всех причин и условий, способствовавших произошедшему". Следователи проводят комплекс мероприятий в рамках расследования, допрашивают родственников и знакомых погибшего.

Тело Сергея Карпенко было обнаружено 27 июля вечером в воде реки Мойки у дома 124. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов извлекли труп с огнестрельным ранением головы. Как сообщал ТАСС источник в силовых структурах региона, огнестрельного оружия рядом обнаружено не было.

Карпенко был одним из первых чемпионов России по кикбоксингу. В последнее время он тренировал детей.