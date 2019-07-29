{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил дело об убийстве после смерти экс-чемпиона России по кикбоксингу в Петербурге

Тело Сергея Карпенко с огнестрельным ранением головы обнаружили в Мойке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко, тело которого с огнестрельным ранением головы было обнаружено 27 июля в воде реки Мойки в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе главка СК РФ по городу.

"Уголовное дело возбуждено по статье [105 УК РФ] "Убийство". Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство", - сказали в управлении.

В СК пояснили, что уголовное дело по данной статье было возбуждено для установления "всех причин и условий, способствовавших произошедшему". Следователи проводят комплекс мероприятий в рамках расследования, допрашивают родственников и знакомых погибшего.

Тело Сергея Карпенко было обнаружено 27 июля вечером в воде реки Мойки у дома 124. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов извлекли труп с огнестрельным ранением головы. Как сообщал ТАСС источник в силовых структурах региона, огнестрельного оружия рядом обнаружено не было.

Карпенко был одним из первых чемпионов России по кикбоксингу. В последнее время он тренировал детей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Футбол в России
ФК "Спартак" попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону
Письмо за подписью гендиректора "Спартака" Томаса Цорна на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было направлено в ведомство 22 июля
Читать полностью