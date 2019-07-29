СМИ: Германия выслала в Бельгию подозреваемого в причастности к парижским терактам

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Гражданин Боснии и Герцеговины, который, как предполагается, причастен к терактам в Париже 13 ноября 2015 года, экстрадирован из Германии в Бельгию. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

39-летний мужчина был задержан в ФРГ 20 июня 2019 года. Ордер на арест был выдан Бельгией. Он обвиняется в поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) перед нападением на концертный зал "Батаклан". Какую конкретно роль играл 39-летний босниец, не уточняется.

13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя ИГ.