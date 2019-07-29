AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Мужчина, застреливший в воскресенье трех человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния), опознан. Его зовут Сантино Уильям Леган, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее полиция Гилроя информировала, что установила личность стрелявшего, который был убит в перестрелке со стражами порядка. Однако власти отказывались назвать имя подозреваемого в интересах следствия.

Как информировал ранее шеф полиции города Скотт Смити, в результате стрельбы погибли три человека и пострадали еще 15. Нападавший был вооружен штурмовой винтовкой и проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка.

Власти проверяют сведения местных СМИ о том, что у стрелка мог быть сообщник.