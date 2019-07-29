СК просит об аресте участника несогласованного митинга за насилие в отношении спецназовца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Мещанский районный суд Москвы арестовать Евгения Коваленко - одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, бросившего в сотрудников ОМОН мусорный бак. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коваленко. Судебное заседание начнется в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. Коваленко вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).