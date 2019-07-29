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СК просит об аресте участника несогласованного митинга за насилие в отношении спецназовца

Он бросил в сотрудников ОМОН мусорный бак
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Мещанский районный суд Москвы арестовать Евгения Коваленко - одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, бросившего в сотрудников ОМОН мусорный бак. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коваленко. Судебное заседание начнется в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. Коваленко вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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