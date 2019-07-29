Пожар на полуострове во Франции локализован

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Лесной пожар близ приморского города Сен-Мандрие-сюр-Мер, расположенного на небольшом полуострове на юге Франции, охватил примерно 25 га, однако экстренные службы смогли локализовать его, угрозы для жилых домов нет. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала BFM глава западной группы пожарно-спасательной службы департамента Вар Жак Бодо.

"Пожар локализован, - заявил Бодо. - Тем не менее, он пересек часть полуострова, порядка 25 га, и добрался до пляжа. <...> Сейчас можно говорить о том, что угрозы для жилых построек нет".

Вместе с тем полковник подчеркнул, что речь идет именно о локализации, то есть предотвращении распространения огня, в то время как на пораженной огнем территории остается еще множество очагов возгорания, которые экстренным службам предстоит ликвидировать до конца дня. По его словам, успех операции был обеспечен за счет того, что техника была заблаговременно распределена в этом регионе в виду высокого риска лесных пожаров.

На борьбу с огнем были брошены 300 сотрудников пожарно-спасательной службы. Также с воздуха им помогали семь пожарных самолетов и два вертолета. Отягчающим фактором стал сильный западный ветер, фактически задувавший пламя от перешейка вглубь полуострова.

Коммуна Сен-Мандрие-сюр-Мер, рядом с которой бушует лесной пожар, занимает практически весь полуостров Сен-Мандрие, ее площадь составляет около 512 га. Пламя распространяется близ перешейка полуострова, на границе с коммуной Сейн-сюр-Мер. Помимо туристических направлений данный полуостров известен тем, что на его территории расположена тренировочная база элитного подразделения морской пехоты Франции "Юбер", а также центр подготовки кадров для военно-морских сил Франции.