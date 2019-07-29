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В Подмосковье глава компании-дистрибьютора игрушек обвинен в неуплате налогов

По данным следствия, с 2015 по 2016 годы компания "САКС игрушки" не выплатила 600 млн рублей налогов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о неуплате налогов на 600 млн рублей в отношении гендиректора крупнейшей фирмы - дистрибьютора игрушек. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, в период с 2015 по 2016 годы лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "САКС игрушки", уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль в общей сумме порядка 600 млн рублей. Генеральному директору ООО "САКС игрушки" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК РФ)", - сообщила Врадий.

В рамках расследования проведены обыски, допросы, назначена налоговая экспертиза. Следствие продолжает устанавливать причастных к преступлению.

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