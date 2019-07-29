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Военный переворот в Судане

AFP: власти Судана ввели комендантский час в четырех городах после смерти протестующих

Ранее стало известно о гибели пяти человек, в том числе четырех студентов

ТАСС, 29 июля. Власти Судана ввели в понедельник комендантский час в городе Эль-Обейд (административный центр провинции Северный Кордофан) после гибели в этом населенном пункте пяти человек в ходе мирной демонстрации. Как сообщило агентство France Presse, комендантский час также введен еще в трех городах провинции.

Согласно распространенному заявлению канцелярии главы Северного Кордофана, комендантский час в четырех населенных пунктах будет действовать с 21:00 по местному времени (22:00 мск) до 06:00 по местному времени (07:00 мск) на неопределенный срок.

Ранее агентство информировало о гибели пяти человек, в том числе четырех студентов, которые были застрелены снайперами, во время мирного митинга.

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