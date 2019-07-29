Бывший и.о. замглавы Смоленска по инвестициям арестован по подозрению в получении взяток

ТАСС, 29 июля. Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, а также еще четыре фигуранта арестованы по делу о взятках за покровительство "Комбинату студенческого питания" при организации ярмарок. В числе пятерых арестованных - директор комбината и начальник потребительского рынка Смоленска, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области Наталья Зуева.

"По версии следствия, исполняющий обязанности заместителя главы города и начальник отдела потребительского рынка администрации Смоленска получали взятки на общую сумму более 1,5 млн рублей за оказание содействия и общего покровительства при незаконной организации муниципальным унитарным предприятием "Комбинат студенческого питания" ярмарок на муниципальных ярмарочных площадках в областном центре от местного жителя и директора комбината студенческого питания. В настоящее время по ходатайству следователя СК судом пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и одной в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Покровительство осуществлялось с ноября 2018 года по март 2019 года, уточнили в пресс-службе регионального ведомства, и было выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. В зависимости от роли каждого из пяти подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"), ст. 291.1. УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").