Участника несогласованного митинга в Москве арестовали по делу о нападении на омоновца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко - одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, бросившего в сотрудника ОМОНа мусорный бак. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября", - сказала судья Татьяна Изотова, отметив, что Коваленко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Следователь просил суд арестовать обвиняемого на два месяца. "Вину в инкриминируемом деянии Коваленко признал. Также его вина подкреплена собранными доказательствами и показаниями свидетелей. После совершения им преступления Коваленко попытался скрыться. Прошу избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", - сказал следователь. Прокурор поддержал ходатайство следователя в полном объеме.

Адвокат просил избрать Коваленко более мягкую меру пресечения. "Он написал явку с повинной, он раскаивается, он не будет скрываться. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал адвокат.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

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