Решение суда об изъятии имущества Шестуна в доход государства вступило в силу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным решение Красногорского суда Подмосковья, который удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества фигурантов уголовного дела о мошенничестве, в том числе бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, на сумму 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Мособлсуде.

"Решение Красногорского суда Московской области признано законным и вступило в силу", - сказала представитель суда.

17 января Генпрокуратура РФ подала иск в Красногорский суд Московской области об изъятии в доход государства имущества Александра Шестуна стоимостью 10 млрд рублей. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, иск подан к Шестуну и еще 35 соответчикам (физическим и юридическим лицам), в нем содержится требование об обращении в доход РФ их имущества, "в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли". В исковом заявлении упоминаются около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также найденные по месту жительства Шестуна элитные часы. 8 апреля Красногорский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял имущество в доход государства.

По данным надзорного ведомства, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них - это участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юридических лиц. Кроме того, в личном пользовании семьи Шестуна находятся домовладение и земельный участок площадью 17 га. Помимо недвижимости, у экс-чиновника были обнаружены 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей. Кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2,18 млрд рублей, при этом его рыночная стоимость оценивается в 10 млрд рублей.