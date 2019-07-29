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Суд приговорил экс-замдиректора ФСИН Коршунова России к семи годам колонии

Его признали виновным в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве
Олег Коршунов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Олег Коршунов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы назначил семь лет колонии бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову, признав его виновным в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Алишер Ларин. Суд также назначил Коршунову штраф в размере 900 тыс. рублей.

Другого фигуранта дела - бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова - суд приговорил к 5,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

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