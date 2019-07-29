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Обнаруженный без сознания на улице ребенок в Краснодаре сбежал из реабилитационного центра

В администрации Динского района сообщили, что ранее мальчика поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних по заявлению матери

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Тринадцатилетний мальчик, обнаруженный накануне прохожими на улице Длинной в Краснодаре в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями, до случившегося самовольно покинул реабилитационный центр для несовершеннолетних на Кубани, куда был временно помещен по заявлению его матери, сообщили ТАСС в понедельник в администрации Динского района региона.

Ранее сообщалось, что следственные органы на Кубани проводят доследственную проверку по факту обнаружения ребенка возле одного из домов на улице Длинной в Краснодаре.

"Некоторое время назад по заявлению матери ребенок был помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Динском районе. Проживает мальчик в Краснодаре. До случившегося он сбежал из реабилитационного центра", - сказала представитель администрации Динского района.

Она сообщила, что мальчик воспитывается в неполной семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, не уточнив подробностей.

Прохожие обнаружили в Краснодаре ребенка в бессознательном состоянии 28 июля, он лежал на улице, у него имеются телесные повреждения. Сейчас мальчик находится в больнице. По данным СУ СК РФ по Краснодарском краю, его состояние стабильно тяжелое.

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РоссияКраснодарский край
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