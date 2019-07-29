Двое мужчин погибли на пляже в Сочи при катании на гидроцикле

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли при столкновении с натянутым между судами тросом на одном из пляжей Сочи, катаясь на гидроцикле, проводится доследственная проверка, сообщило в понедельник Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 29 июля примерно в 16:00 при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке, в результате чего водитель гидроцикла и пассажир погибли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели мужчин.

"На месте происшествия работает следственная группа, ведется осмотр места происшествия, опрос очевидцев произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.