В ДТП под Самарой пострадали восемь человек

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в понедельник в ДТП в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Пятеро пострадавших доставлены в больницу им. В. Д. Середавина в Самаре, еще трое госпитализированы в Кинельскую ЦРБ", - сказала собеседница агентства.

По данным областного Минздрава, среди пострадавших трехлетний ребенок и 16-летний подросток. Пятеро человек в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице в Самаре.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 17:15 мск на 26 км обводной дороги в Кинельском районе.