Против двух начальников структур РЖД во Владивостоке возбуждено уголовное дело о взятке

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Следователи по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили два уголовных дела о получении взятки в отношении двух должностных лиц структур ОАО "РЖД" во Владивостоке, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя управления Дарья Немцева.

"В отделении по расследованию особо важных дел возбуждены уголовные дела в отношении первого заместителя начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере") и начальника железнодорожной станции "Владивосток" по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сообщила Немцева.

По версии следствия, в период между мартом 2016 и ноябрем 2017 года начальник железнодорожной станции "Владивосток" получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство и помощь взяткодателю с использованием служебного положения. Второй фигурант аналогичными образом получил взятку с июля 2015 по октябрь 2017 года, считают следователи. Сейчас по уголовному делу проводится предварительное расследование, собирается доказательная база, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.