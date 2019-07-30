В большинстве районов Хабаровского края из-за разлива рек ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации практически во всех районах Хабаровского края, за исключением северных, из-за сильных дождей и разлива рек. Об этом сообщается во вторник в оперативной сводке ГУ МЧС России по региону.

"В течение суток режим введен в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды на реках края на всей территории Хабаровского края, в границах 17 муниципальных образований: город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский районы", - говорится в сводке.

В Хабаровский край, как сообщалось, на этой неделе придут циклоны из Амурской области и Китая. Ожидается выпадение от 25 мм до 60 мм осадков, что усугубит паводковую обстановку в регионе.

Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается гребень дождевого паводка на Амуре. К Хабаровску он подойдет ориентировочно к 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного - 600 см. При этом уровне ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска, а также на низинных участках местности. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды в реке на 60-70 см.

Подтопления в регионе отмечаются в Тугуро-Чумиканском и имени Лазо районах. Вода зашла в дома и на дворовые участки. Сообщалось об около 50 подтопленных домах.