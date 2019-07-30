Капитану задержанного в Балтийском море судна Roxen отменили подписку о невыезде

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Капитану судна Roxen, задержанного в мае в Балтийском море за нарушение правил рыболовства в РФ, отменили подписку о невыезде, он получил право покинуть страну с обязательством явки в суд. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Игорь Воскобойник.

Судно Roxen под флагом Финляндии было задержано российскими пограничниками 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море. На борту было обнаружено около 8 тонн незаконно добытой рыбы. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ"). Он находился под подпиской о невыезде в одной из гостиниц Калининграда.

"Я заявил ходатайство в пятницу об отмене меры пресечения [капитана] в виде подписки о невыезде <...> Вчера вечером они [органы дознания] прислали мне ответ о том, что ходатайство удовлетворено", - сказал Воскобойник.

Капитан Roxen может покинуть Калининград, но ему будет избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, в том числе в суд, куда он будет обязан явиться как участник дела. Пока капитан остается в Калининграде, уточнил адвокат. Он пояснил, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и соглашению между РФ и Евросоюзом в случае внесения залога за судно-нарушитель, весь экипаж, включая капитана, должен быть отпущен. На основании этих положений и была заявлена просьба об отмене меры пресечения против капитана Roxen.

Собеседник агентства добавил, что когда будет рассматриваться в суде уголовное дело капитана, пока не известно, поскольку дознание по нему продлено до 22 сентября. В августе состоится суд по административному делу о нарушении, допущенном судном, в отношении судовладельца, и капитан будет участвовать в этом заседании.

Как сообщалось ранее, ущерб, нанесенный судном Roxen незаконным промыслом, оценен почти в 50 млн рублей. Капитан утверждает, что оказался в российских водах случайно. Судно-нарушитель и экипаж, состоящий из четырех граждан Эстонии, отпущен на родину после внесения залога, сумма которого, по данным эстонского портала ERR, составила €720 тыс.