Полтора десятка китайских чиновников наказали за гибель 36 осетров

ПЕКИН, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Полтора десятка чиновников наказаны в центральнокитайской провинции Хубэй за нарушения при строительстве моста, ставшие причиной гибели 36 китайских осетров.

Китайский осетр (Acipenser sinensis) является отдельным видом осетровых, встречающимся в основном в притоках реки Янцзы. По мнению ряда ученых, осетры существовали уже 140 млн лет назад. Современные китайские осетры достигают от двух до пяти метров в длину и весят до 5,5 центнера. Относятся к видам на грани исчезновения - в Китае их насчитывается менее одной тысячи особей. Имеют особый охранный статус на государственном уровне.

В сентябре 2018 года, когда одна из строительных компаний начала возведение моста в городе Цзинчжоу, в близлежащем осетровом питомнике было отмечено необычное поведение рыбы: осетры пытались выпрыгнуть из воды. Расследование специалистов помогло установить, что причиной был шум от стройки. Однако чиновники, получившие соответствующую документацию, предпочитали передавать досье из одного департамента в другой. В результате через месяц бюрократических процедур в питомнике погибли 36 взрослых особей. Позже было установлено, что мостостроители не принимали каких-либо мер, чтобы снизить воздействие работ на окружающую среду.

"Это дело отразило недостаток обеспокоенности многих местных официальных лиц по поводу защиты окружающей среды - их единственной заботой является повышение ВВП. Строительство моста могло повысить ВВП на несколько десятков миллионов юаней. В сравнении с этими цифрами, в их головах жизнь нескольких десятков осетров была несущественной", - пишет газета.

Это первый случай наказания местных чиновников за пренебрежение к экологии. Теперь, полагает газета, всем, а не только департаментам, непосредственно отвечающим за защиту окружающей среды, должно быть ясно, что ответственность за сохранение дикой природы будет возлагаться на все властные структуры.

Газета не пишет, какие наказания понесли чиновники. Однако в Китае действуют суровые меры ответственности за ущерб, нанесенный природе. Убийство таких животных, как большие панды или сибирские (амурские) тигры, вырубка лесных массивов в исключительных случаях могут караться смертной казнью. За рубку любых деревьев предусмотрена уголовная ответственность. Даже если деревья мешают строительным работам, их аккуратно выкапывают и переносят в другое место. Запрещен отлов, продажа и употребление в пищу таких редких животных, как гигантские саламандры или панголины, мясо которых свободно продавалось на рынке и подавалось в ресторанах полтора-два десятилетия назад. Перед олимпиадой 2008 года из-за протестов экологов под запрет попали и блюда из ядовитых змей. В прошлом остались и такие прежние деликатесы, как мозг обезьяны и "битва тигра с драконом" из дикой кошки и змеи.

Тем не менее, экология Китая по-прежнему находится в плачевном состоянии из-за огромного давления антропогенного фактора на флору и фауну. В последние годы принимаются серьезные меры для снижения этого давления по административной линии.