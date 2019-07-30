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На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током

По предварительным данным, мужчина нарушил требования безопасности при работе с военной техникой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащий погиб от удара током на полигоне одной из воинских частей под Екатеринбургом. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном командованием Екатеринбургского гарнизона.

"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом проводится проверка. По данным местных СМИ, погибшим оказался солдат-срочник из Башкирии. Он коснулся радиостанции на базе автомобиля "Урал".

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