На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащий погиб от удара током на полигоне одной из воинских частей под Екатеринбургом. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном командованием Екатеринбургского гарнизона.

"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом проводится проверка. По данным местных СМИ, погибшим оказался солдат-срочник из Башкирии. Он коснулся радиостанции на базе автомобиля "Урал".