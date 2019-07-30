{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В аэропорту Киева Boeing авиакомпании МАУ совершил экстренную посадку

По предварительным данным, при взлете самолета в один из его двигателей попала птица

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил экстренную посадку в киевском аэропорту Борисполь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

По информации компании, инцидент произошел 29 июля вечером. Рейс по маршруту Киев - Бангкок вылетел в 20:02 по местному времени, однако через 20 минут полета самолет произвел разворот и совершил экстренную посадку. По предварительным данным, при взлете из аэропорта Борисполь в один из двигателей попала птица. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов были отправлены в Бангкок резервным бортом авиакомпании после полуночи.

Теги
Украина
В Рязани горит цех по производству жидкости для розжига
Возгоранию присвоен третий ранг сложности
Читать полностью