В аэропорту Киева Boeing авиакомпании МАУ совершил экстренную посадку

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил экстренную посадку в киевском аэропорту Борисполь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

По информации компании, инцидент произошел 29 июля вечером. Рейс по маршруту Киев - Бангкок вылетел в 20:02 по местному времени, однако через 20 минут полета самолет произвел разворот и совершил экстренную посадку. По предварительным данным, при взлете из аэропорта Борисполь в один из двигателей попала птица. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов были отправлены в Бангкок резервным бортом авиакомпании после полуночи.