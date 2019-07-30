Семеро обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани в 2017 году получили от 9 до 11 лет

"Приговорить Намика Фархада оглы Агарзаева к 11 годам колонии строгого режима, Ахмеда Магамедова - к 11, Магомеда Хитанаева - к 10, Атлухана Насрулаева - к 11, Абрика Насрулаева - к 9, Расула Усманова - к 9, Ифрата Джалилова - к 9", - сказал судья.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил семерых обвиняемых в убийстве сотрудников ДПС и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году к срокам от 9 до 11 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сообщил журналистам адвокат Хитанаева Рамазан Османов, защита осужденных будет обжаловать приговор. По его словам, основанием для обжалования станет, в частности, отсутствие доказательств вины.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 11 организаторов и участников незаконного вооруженного формирования, которые в апреле 2017 года в Астрахани напали на сотрудников ДПС и Росгвардии, убив двух полицейских.

По данным следствия, с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года двое приверженцев одной из запрещенных в России террористических организаций создали в Астрахани незаконное вооруженное формирование. 4 апреля 2017 года они вместе с двумя соучастниками спровоцировали ДТП и вызвали наряд ДПС, а после прибытия полицейских убили их, завладели табельным оружием и скрылись. В ночь на 6 апреля 2017 года их пытались остановить для проверки сотрудники правоохранительных органов, но они открыли огонь, ранив трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших, в ходе боестолкновения еще трое злоумышленников были ликвидированы.

Ранее уголовное дело уже было на рассмотрении в Северо-Кавказском окружном военном суде, но было возвращено в прокуратуру Астраханской области для устранения недочетов в обвинительном заключении.

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