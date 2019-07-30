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Из московского ТЦ "Авиапарк" эвакуировали людей из-за сработавшей пожарной сигнализации

Из здания вывели около 2 тыс. человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек эвакуированы после срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре "Авиапарк" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из ТРЦ "Авиапарк" на Ходынском бульваре, 4, после срабатывания пожарной сигнализации эвакуировано порядка 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что в экстренные службы поступила заявка о возгорании.

Источник в экстренных службах добавил, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стала вспышка жировых отложений в одном из ресторанов.

"Произошла вспышка жировых отложений в одном из кафе. Они вспыхнули в системе вентиляции без последующего горения, в результате сработала пожарная сигнализация. Обстановка в ТЦ сейчас спокойная, угрозы жизни людей нет", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (11:55 мск) — добавлена информация по тексту. 

 

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