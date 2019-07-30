Из московского ТЦ "Авиапарк" эвакуировали людей из-за сработавшей пожарной сигнализации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек эвакуированы после срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре "Авиапарк" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из ТРЦ "Авиапарк" на Ходынском бульваре, 4, после срабатывания пожарной сигнализации эвакуировано порядка 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что в экстренные службы поступила заявка о возгорании.