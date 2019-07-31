Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

В Сибири и на Дальнем Востоке горит тайга. Общая площадь пожаров составляет 2,7 млн гектаров — это больше территории некоторых стран. Самая сложная ситуация складывается в Сибири. Дым от пожаров накрыл около 500 населенных пунктов более чем в 20 регионах страны.
На сайте change.org создана петиция с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и начать активно тушить пожары, к 11:20 мск 31 июля ее подписали более 800 тыс. человек. Многие пользователи соцсетей считают, что для тушения пожаров делается недостаточно.
30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. Рассказываем, что происходит, что делают власти и как защититься от дыма, если вы оказались в зоне задымления.
Почему все говорят, что пожары не тушат?
Как объяснил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, действующие лесные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. По его словам, тушение лесных пожаров в труднодоступных районах всегда было убыточным.
Соответственно, на основании решения региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям пожары не тушат, потому что "прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред".
"Это труднодоступная горимая территория, где пожары происходят ежегодно, и рассматривается как у нас, так и во всем мире как естественное, природное явление", — заявил глава Красноярского края Александр Усс. По его словам, такие пожары прекращаются, как правило, естественным путем, и это общемировая практика.
То есть эти пожары не вредят людям и их не будут тушить?
Дым от пожаров распространяется на тысячи километров, и это влияет на качество жизни — начиная с самочувствия людей и заканчивая режимами работы аэропортов. В соцсетях пишут, что смог дошел даже до Татарстана. "У нас сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание [этой] помощи", — заявил Александр Чуприян. Поэтому МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров.
Что делают власти?
30 июля глава МЧС Евгений Зиничев сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что "для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием".
В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что в связи с неблагоприятным прогнозом пожароопасного периода был увеличен объем финансирования регионов на 22%, в том числе на обеспечение пожарной безопасности. В рамках нацпроекта "Экология" и по личному поручению Дмитрия Медведева было выделено 6 млрд рублей на приобретение специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов.
31 июля авиация МЧС начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края.
Чем задымление опасно для людей?
Оно создает риски для людей с хроническими заболеваниями. Особенно страдают аллергики, люди с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Как рассказал пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин, интоксикация может проявляться так:
- сильно реагируют глаза, развивается так называемый синдром сухого глаза;
- реагируют кожные покровы, может развиваться целый ряд кожных заболеваний;
- реагирует центральная нервная система, возможны бессонница, раздражение, состояние глубокой астении (повышенной утомляемости);
- длительное воздействие дыма и угарного газа негативно сказывается на работе легких, сосудов, сердца, почек, печени. В частности, это приводит к увеличению числа больных воспалением легких, а также к росту случаев гипертонических кризов, стенокардии, инфарктов и инсультов.
Как защититься?
Врачи, Минздрав и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали рекомендации людям, оказавшимся в зоне задымления:
- стараться меньше бывать на улице, особенно ранним утром и в самое жаркое время суток;
- не проветривать помещения, по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, увлажнители воздуха. Если вы открываете окна, их нужно занавешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
- проводить влажную уборку;
- несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло;
- носить одежду из натуральных тканей;
- если вы решили воспользоваться респиратором, то убедитесь, что у него есть фильтр с пометкой P3 — он пропускает наименьшее количество частиц воздуха, некоторые газы задерживает. Обычные маски не подойдут: они пропускают мелкодисперсные частицы;
- лучше отказаться от алкоголя и сигарет, газированных напитков и жирной пищи;
- нужно пить больше воды, взрослым рекомендуется выпивать два-три литра жидкости в день — в частности, подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли для возмещения потери солей и микроэлементов в организме;
- если вы подверглись воздействию дыма, в августе-сентябре стоит привиться от гриппа и пневмонии.
Важно:
- если вы страдаете легочными, сердечными или аллергическими заболеваниями и вам нужно выйти на улицу, берите с собой необходимые лекарства;
- если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, измеряйте артериальное давление не менее двух раз в день, имейте при себе лекарства, рекомендованные лечащим врачом, и обращайтесь к врачу при устойчивой артериальной гипертензии;
- при наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные врачом;
- при симптомах острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) обращайтесь к врачу.