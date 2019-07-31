Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

В Сибири и на Дальнем Востоке горит тайга. Общая площадь пожаров составляет 2,7 млн гектаров — это больше территории некоторых стран. Самая сложная ситуация складывается в Сибири. Дым от пожаров накрыл около 500 населенных пунктов более чем в 20 регионах страны.

На сайте change.org создана петиция с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и начать активно тушить пожары, к 11:20 мск 31 июля ее подписали более 800 тыс. человек. Многие пользователи соцсетей считают, что для тушения пожаров делается недостаточно.

30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. Рассказываем, что происходит, что делают власти и как защититься от дыма, если вы оказались в зоне задымления.