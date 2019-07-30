Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край в связи со сложной лесопожарной обстановкой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян прибыл в Красноярский край, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.
"Первый замглавы МЧС на месте оценит обстановку, планируется, что он совершит облет территорий, где действуют крупные очаги пожаров", - сказал собеседник агентства. Чуприян уже провел совещание в ГУ МЧС по Красноярскому краю, где ему была представлена оперативная информация, затем принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуация в правительстве региона.
Ранее Чуприян сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке России горит на 3 млн га и что эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.
По последней информации "Авиалесоохраны", на территории России действуют 307 лесных пожаров на площади 2,8 млн га. На основании решения региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям эти пожары не тушат, так как "отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики", а "прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред".
Жители сибирских регионов стали собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Красноярском крае и Якутии.
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