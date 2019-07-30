Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край в связи со сложной лесопожарной обстановкой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян прибыл в Красноярский край, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

"Первый замглавы МЧС на месте оценит обстановку, планируется, что он совершит облет территорий, где действуют крупные очаги пожаров", - сказал собеседник агентства. Чуприян уже провел совещание в ГУ МЧС по Красноярскому краю, где ему была представлена оперативная информация, затем принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуация в правительстве региона.

Ранее Чуприян сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке России горит на 3 млн га и что эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.