СК опроверг данные СМИ о том, что женщина оставила ребенка в камере хранения в Подмосковье

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет по Московской области проверил сведения о том, что женщина оставила своего ребенка в ячейке камеры хранения в одном из супермаркетов Сергиева Посада, эти данные не подтвердились. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"29 июля в СМИ появилась информация о том, что в городе Сергиевом Посаде женщина оставила своего 2-летнего ребенка в камере хранения супермаркета. Услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка", - напомнила она.

Врадий пояснила, что по данной информации в следственном отделе по Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области незамедлительна была организована доследственная проверка. "Изучением записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в супермаркете установлено, что информация СМИ не соответствует действительности. Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым", - заключила официальный представитель СК РФ по Московской области.