Суд обязал рудник в Забайкалье выплатить 5 млн рублей семье погибшей в шахте сотрудницы

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Балейский городской суд в Забайкальском крае обязал Ново-Широкинский рудник выплатить 5 млн рублей компенсации морального вреда семье маркшейдера - девушка погибла в январе, отравившись в шахте. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

"Истцы просили взыскать с АО "Ново-Широкинский рудник" компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей <...> Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в городском суде, рудник обязали выплатить по 1,5 млн рублей отцу и матери погибшей, а также по 500 тыс. рублей ее сестре и трем братьям.

В январе в шахте Ново-Широкинского рудника погибли двое рабочих - мужчина и женщина. Они обследовали штрек шахты, где накануне производились плановые взрывные работы. Директор предприятия Сергей Иванов тогда сообщал ТАСС, что погибшие, женщина-маркшейдер и горный рабочий, отравились угарным газом во время замеров в шахте. Уголовное дело возбудили за нарушение требований охраны труда.

Ново-Широкинский рудник - горнорудное предприятие по добыче и обогащению золотополиметаллических руд Ново-Широкинского полиметаллического месторождения. Часть продукции экспортирует в Казахстан и Китай. На предприятии работают около 1,2 тыс. человек.