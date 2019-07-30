Источник: еще два дела возбудили после нападений на росгвардейцев на несогласованной акции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По фактам противоправных действий в отношении военнослужащих Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве принято к производству еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал источник. Он добавил, что дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. "Одно по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению второго дела стал бросок фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих", - пояснил источник.

Всего по фактам нападений на сотрудников Росгвардии 27 июля расследуется уже три уголовных дела. 29 июля Мещанский суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко - одного из участников несанкционированной акции, бросившего в спецназовца мусорный бак.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.