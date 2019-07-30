Еще один фигурант дела спецназовцев ФСБ о разбое полностью признал вину

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фигурант дела о разбое с участием сотрудников ФСБ Александр Карелин признал вину и раскаивается в содеянном. Об этом заявил адвокат майора управления "К" ФСБ Максим Слюсаренко в Московском окружном военном суде (МОВС), где во вторник рассматривается жалоба обвиняемого на его арест.

"Мы можем говорить о причастности и участии, о признании вины и раскаянии моего подзащитного, - сказал защитник, попросив суд приобщить к материалам дела сведения о выемке, согласно которым похищенные денежные средства частично возвращены. - Моим доверителем и его родственниками прикладываются все усилия, чтобы возместить причиненный ущерб".

Фигурантами дела являются Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Александр Власов. Среди задержанных есть и сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС и офицеры управления "К" ФСБ России.

Ранее в суде стало известно, что сотрудник ФСБ Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Маргиев также оформил явку с повинной и признал вину, сотрудник управления "К" ФСБ Урусов и боец спецподразделения "Альфа" Оболенский признали вину частично. Таким образом, уже пять из семи фигурантов дела признали вину в причастности к инкриминируемому преступлению и заявили о готовности сотрудничать со следствием.