Уголовное дело возбудили после повреждения автомобиля Земфиры в центре Москвы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уголовное дело завели после повреждения автомобиля певицы Земфиры Рамазановой в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), по ней правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. По его словам, подозреваемого зовут Глеб Серебряков, ему 35 лет. Он разбил два передних стекла, чтобы привлечь внимание певицы.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, "в ОМВД России по району Хамовники поступило сообщение о том, что на Фрунзенской набережной в Москве неизвестный разбил два передних боковых стекла иномарки. Подозреваемый задержан участковым уполномоченным полиции на месте происшествия и доставлен в территориальное подразделение", - сказала она.

Волк подтвердила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. "В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По имеющейся информации, таким образом злоумышленник хотел привлечь к себе внимание владелицы автомобиля", - заключила Волк.