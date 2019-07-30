Суд оставил в СИЗО офицера управления "К" ФСБ Карелина по делу о разбое

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным арест офицера управления "К" ФСБ Александра Карелина, обвиняемого по делу сотрудников ведомства о разбое на сумму более 136 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Постановление Московского гарнизонного военного суда об избрании Карелину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок по 10 августа включительно оставлено без изменений, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседник агентства.

2 июля в ФСБ сообщили о задержании совместно с МВД России двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей.

Фигурантами дела являются Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Александр Власов. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС и офицеры управления "К" ФСБ России. Ранее в суде стало известно, что сотрудник ФСБ Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Маргиев также оформил явку с повинной и признал вину, сотрудник управления "К" ФСБ Урусов и боец спецподразделения "Альфа" Оболенский признали вину частично.

Кроме того, капитан Оболенский ранее в суде заявил, что за участие в разбое получил 4 млн рублей. Показания на него дали другие фигуранты дела, которые на тот момент находились еще в статусе свидетелей.