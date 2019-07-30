Медведев предупредил губернаторов о необходимости лично контролировать ситуацию с пожарами

"Эта работа [по борьбе с пожарами] - компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - потребовал председатель правительства на совещании с вице-премьерами, на которое были приглашены министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и глава МЧС Евгений Зиничев.

"Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный, существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов", - доложил Кобылкин. Он обратился к главе кабинета министров: "Прошу дать поручение главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный усиленный контроль и отвечать персонально за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер".

Глава кабмина поручил Кобылкину проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте. "Поддержка [регионов со стороны федерального центра] необходима, я просил бы проверить ситуацию на месте, Дмитрий Николаевич [Кобылкин], прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах", - потребовал Медведев.

Премьер-министр также ждет предложений по усилению группировки МЧС в регионах со сложной пожарной ситуацией, поскольку нельзя допустить распространения огня до границ населенных пунктов.

"Нужно подготовить предложения, они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано", - сказал председатель правительства.

Медведев подчеркнул, что "пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный". "Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов", - указал он.

Глава кабинета министров привел в пример лесные пожары 2010 года, "когда горела вся страна, ситуация была очень тяжелая, пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься". Поэтому, по словам премьер-министра, "все профилактические меры должны быть приняты для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась".

Он пообещал, что в ближайшее время вновь вернется к ситуации с пожарами.

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