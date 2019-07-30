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В Рязани ликвидировали пожар в цехе по производству жидкости для розжига

В здании частично обрушилась кровля и стены, а также пострадало оборудование

ТАСС, 30 июля. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в цехе по производству жидкости для розжига на территории бывшего комбайнового завода в Рязани. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

"Ликвидация возгорания в производственном помещении объявлена в 13:56. В здании частично обрушилась кровля и стены, пострадало оборудование", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Дмитрий Гавриков.

Возгорание в здании бывшего комбайнового завода в одном из цехов на окраине Рязани произошло во вторник утром. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Вся площадь здания - 10 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

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