Глава Минприроды сообщил о сохранении угрозы задымления населенных пунктов из-за пожаров

ГОРКИ, 30 июля. /ТАСС/. Угрозы населению от лесных пожаров нет, но ситуация сложная, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, вызванные на совещание председателя правительства с вице-премьерами.

"Несмотря на принимаемые меры сохраняется угроза задымления населенных пунктов, Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния предельно допустимых концентраций в воздухе, на утро превышений не зафиксировано", - сказал Кобылкин. Он подчеркнул, что "для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор - сухие грозы".

"В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объем финансирования регионов на 22%, в том числе на обеспечение пожарной безопасности. В рамках нацпроекта "Экология" и по вашему личному поручению было выделено 6 млрд рублей на приобретение специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов, на конец июля закуплено порядка 5 тыс. единиц, в том числе, для регионов Сибирского федерального округа по их заявкам", - обратился глава ведомства к премьер-министру. Он уточнил, что еще 1 тыс. машин должна поступить до конца года.

Глава МЧС сообщил, что "в настоящее время для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием". "В готовности к перебазированию находятся десять воздушных судов, в том числе, семь самолетов и три вертолета, а также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС", - отметил Зиничев.

По его мнению, "органам исполнительной власти субъектов [Федерации] надо активнее работать в этом направлении [по борьбе с пожарами]". "Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет", - заверил глава МЧС.

Председатель правительства отметил, что ситуация с лесными пожарами "сложная, требует скоординированных, оперативных мер как по линии региональных властей, так и по линии федерального центра".