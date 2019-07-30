Суд признал законным административный арест Навального на 30 суток

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным административный арест на 30 суток блогера Алексея Навального за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья Андрей Васильев.

Перед рассмотрением жалобы в суд поступило ходатайство Навального, в котором он просит прекратить производство по административному делу в связи с заболеванием, полученным в ходе отбывания административного наказания. Представитель Навального также попросила прекратить производству по административному делу. "Навальный накануне был госпитализирован из спецприемника с острой аллергической реакцией на неизвестный возбудитель, в связи с этим я прошу провести комплексную экспертизу и выявить причины. Прошу административное дело прекратить в связи в отсутствием административного правонарушения или прекратить производство по делу в связи с заболеванием Навального", - сказала Ольга Михайлова.

Судья сообщил, что в адрес Мосгорсуда также поступило ходатайство начальника спецприемника, который обращается в суд первой инстанции для того, что бы тот рассмотрел вопрос о приостановлении производства по административному делу или рассмотрения порядка исполнения административного наказания для Навального.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Навальному, он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Из административного дела следует, что Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Кроме того, такие же призывы он разместил на своей странице в Facebook.

28 июля блогер был доставлен из изолятора в больницу имени Виноградова в Москве после жалоб на проблемы со здоровьем. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, он был госпитализирован с острой аллергической реакцией, отеком лица и покраснением кожных покровов. 29 июля Навальный был выписан из больницы и доставлен в изолятор для продолжения отбывания административного ареста.