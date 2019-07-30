Суд оставил под домашним арестом активистку "Открытой России" Шевченко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Ростовский областной суд во вторник оставил под домашним арестом активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Ленинского районного суда оставить без изменений", - сказал судья.

Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении Шевченко домашнего ареста до 20 августа.

Суд отправил Шевченко под домашний арест на время следствия по делу по ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").