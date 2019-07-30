{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв при крушении самолета в Пакистане возросло до 18 человек

Пострадали 12 человек

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. В результате крушения военного самолета в пакистанском городе Равалпинди погибли 18 человек, 12 получили ранения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба армии Пакистана.

"Самолет совершал обычный тренировочный полет, - отметили в пресс-службе. - В результате крушения погибли 13 гражданских лиц и пять военнослужащих, среди которых было два пилота". "После падения произошло возгорание топлива, которое привело к пожару, перекинувшемуся на близлежащие строения", - сказали в пресс-службе. Как сообщается, в результате крушения было разрушено три жилых дома, еще пять строений пострадали от огня.

Прибывшие на место происшествия спасатели и подразделения армии оцепили район крушения. Всех пострадавших и раненых доставили в госпитали Равалпинди. На месте ЧП работает следственная группа. На данный момент точная причина аварии, а также тип потерпевшего крушение самолета не известны.

В связи с происшествием премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент страны Ариф Алви уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Теги
Пакистан
Задержание российского танкера на Украине
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit
Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос назвал законным проведение следственных действий на судне без разрешения консула РФ
Читать полностью