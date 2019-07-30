Число жертв при крушении самолета в Пакистане возросло до 18 человек

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. В результате крушения военного самолета в пакистанском городе Равалпинди погибли 18 человек, 12 получили ранения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба армии Пакистана.

"Самолет совершал обычный тренировочный полет, - отметили в пресс-службе. - В результате крушения погибли 13 гражданских лиц и пять военнослужащих, среди которых было два пилота". "После падения произошло возгорание топлива, которое привело к пожару, перекинувшемуся на близлежащие строения", - сказали в пресс-службе. Как сообщается, в результате крушения было разрушено три жилых дома, еще пять строений пострадали от огня.

Прибывшие на место происшествия спасатели и подразделения армии оцепили район крушения. Всех пострадавших и раненых доставили в госпитали Равалпинди. На месте ЧП работает следственная группа. На данный момент точная причина аварии, а также тип потерпевшего крушение самолета не известны.

В связи с происшествием премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент страны Ариф Алви уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.