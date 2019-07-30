Глава Минприроды 31 июля вылетит в Красноярск для контроля ситуации с пожарами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин утром 31 июля вылетит в Красноярск для контроля ситуации с пожарами в Сибири, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Министр летит завтра утром. Красноярск", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кобылкину контролировать ситуацию на месте.

По данным "Авиалесоохраны", в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 тыс. 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 тыс. 522 га).