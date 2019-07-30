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СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве

Ведомство даст оценку действиям организаторов, участников и других лиц, призывавших к массовыми беспорядкам
Сотрудники полиции на несогласованной акции в Москве, 27 июля 2019 года Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сотрудники полиции на несогласованной акции в Москве, 27 июля 2019 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них", - сообщила Иванова.

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