СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них", - сообщила Иванова.