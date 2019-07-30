Fox: в результате стрельбы в Миссисипи погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате стрельбы, открытой во вторник в магазине торговой сети Walmart в городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи). Подозреваемый в нападении ранен, сообщил телеканал Fox News.

Он ссылается на информацию, полученную от полиции округа Десото в Миссисипи. Согласно этим данным, нападавший, мотивы которого пока не установлены, убил двух человек, тела которых были обнаружены в магазине и на его парковке.

По данным телеканала, пострадал также полицейский, пуля попала ему в пуленепробиваемый жилет. Полицейский госпитализирован, его жизнь вне опасности.