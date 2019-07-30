Беженец, толкнувший женщину с ребенком под поезд в Германии, был в розыске в Швейцарии

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Мужчина, толкнувший женщину с ребенком под поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне, был в розыске в Швейцарии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман.

"Он угрожал соседке ножом", - сказал он. С прошлого четверга оперативные службы Швейцарии не знали, где он находится.

Ранее стало известно, что подозреваемый - 40-летний гражданин Эритреи, отец троих детей. В Швейцарии он получил убежище в 2008 году, жил близ Цюриха и, по словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, "считался примером удавшейся интеграции". Во Франкфурт-на-Майне он прибыл несколько дней назад.

В понедельник подозреваемый толкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Мать была госпитализирована, ребенка спасти не удалось. Мужчина пытался столкнуть под колеса еще одного человека, после чего сбежал. Его задержали прохожие.

О мотивах беженца ничего не сообщается. По сообщениям СМИ, на сотрудничество со следствием он не идет.