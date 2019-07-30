Уровень реки Ия в Тулуне превысил 11 метров

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Уровень реки Ия в городе Тулуне Иркутской области достиг 1109 см при критической отметке в 700 см, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ия на 22:00 (17:00 мск) 30 июля составил 1109 см", говорится в сообщении. Измерения проводят каждые два часа.

Ранее специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали повышение уровня воды до отметок 1050-1150 см и затопление населенных пунктов в пойме реки. Власти сообщали, что вода переливается через дамбу, которая рассчитана на 9 м. Местные жители в соцсетях пишут, что размыта и насыпь дамбы. В 05:30 (00:30 мск) 30 июля федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку в городе была закрыта из-за паводка. По данным МЧС, из-за паводка в результате дождей подтопило мост в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.

Вторая волна дождевых паводков в Тулуне началась в воскресенье, 28 июля. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Всего в Тулунском районе подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, в которых проживают 516 человек, в том числе 94 ребенка. Эвакуированы села Уйгат и Кривуша. Развернуто шесть пунктов временного размещения, в них находятся 94 человека, из них 32 ребенка.